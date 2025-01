Nieuwe tips over kunstroof bij Drents Museum, politie deelt foto verdachte

Bij de politie zijn na de uitzending van Opsporing Verzocht van gisteren nog eens 120 tips binnengekomen over de diefstal van Roemeense archeologische schatten uit het Drents Museum in Assen. De politie maakt niet duidelijk of de gouden tip die leidt naar de daders of de buit ertussen zit.

Vanmiddag heeft de politie foto's van een van de verdachten vrijgegeven. De man wordt in verband gebracht met de inbraak. Hij is een aantal dagen voor de inbraak gezien in een bouwmarkt in Assen. De politie roept mensen die de man herkennen op zich te melden.