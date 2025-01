Lang heeft wel oren naar Napoli, PSV ziet Dams definitief naar Saudi-Arabië gaan

Bij Al-Ahli wordt Dams, die nog een contract had tot het einde van het seizoen, ploeggenoot van onder anderen Robert Firmino, Ivan Toney en Riyad Mahrez. Naar verluidt krijgt Dams een jaarsalaris van 3 miljoen euro in Saudi-Arabië.

"Matteo is een kind van de club", reageert directeur voetbalzaken Earnest Stewart op de website van PSV. "We zijn trots op de weg die hij heeft afgelegd. We vinden het jammer om afscheid van hem te nemen, want hij is een geliefde speler met veel potentie. Tegelijkertijd gunnen we hem deze stap van harte."

Dams komt door zijn overstap naar de Saudi Pro League vanavond niet in actie in de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Liverpool. Nao Lang ontbreekt; hij is ziek. Er wordt benadrukt dat transferperikelen hier niets mee te maken hebben.

Bod van 25 miljoen voor Lang

Napoli zou een bod van 25 miljoen euro op Lang bij PSV hebben neergelegd, maar Stewart wees dit bedrag van de hand. De koploper in de eredivisie wil mét Lang de sportieve doelen nastreven en bereiken.

Het is wel duidelijk dat Lang (25) oren heeft naar een transfer naar de Italiaanse landskampioen van 2023 en huidige koploper van de Serie A, maar niet ten koste van alles.

Lang heeft bij PSV nog een contract tot en met medio 2028.