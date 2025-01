29/1 in Nieuwsuur: Angst voor Russische agressie in Polen • Opstartproblemen wietproef • Invloed Medisch Tuchtcollege

Opstartproblemen wietproef

Niet meer gedogen, maar hasj en wiet gewoon legaal produceren. Al in 2017 besloot Den Haag dat het in ieder geval het proberen waard was. Na jaren vertraging door opstartproblemen moet het experiment in april dan echt van start gaan. Maar nog steeds zijn er grote twijfels over vooral de beschikbaarheid van goede hasj. We bespreken het met Paul Depla, de burgemeester van Breda, één van de deelnemende gemeenten aan het experiment.