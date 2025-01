Ajax-trainer Farioli ontkent onenigheid met Kroes: 'Er is geen frustratie, geen drama'

Met Ajax hoopt Farioli voor het eerst te winnen van Galatasaray. Dat is de Italiaanse oefenmeester niet gelukt toen hij in Turkije trainer was van Karagümrük en Alanyaspor. "Het zou mooi zijn om die reeks te beëindigen."

Farioli beseft wel dat het een flinke opgave wordt om de koploper van de Turkse competitie te verslaan. "Galatasaray heeft een geweldig team. Ze werken al jaren met een vaste kern en nu hebben ze met Victor Osimhen een van de beste spitsen van de wereld."

'Belangrijke week'

Ajax ging vorige week pijnlijk onderuit bij het Letse RFS (1-0). Jorrel Hato ontbrak wegens een schorsing bij die wedstrijd. Thuis op de bank werd hij niet vrolijk van wat hij zag.

"Het was zeker geen goede prestatie van ons. Dan zit je zeker niet vrolijk voor de tv. Morgen hebben we als team een kans om het beter te doen. Sowieso is het een belangrijke week voor ons met eerst Galatasaray en daarna Feyenoord."

Hato werd in de afgelopen dagen weer in verband gebracht met een transfer naar grootmachten als Real Madrid en Liverpool. De verdediger wil dit seizoen echter afmaken bij Ajax. "Ik lees de berichten ook en weet dat niet alles waar is. Maar sowieso had ik het niet in mijn hoofd zitten om deze winter weg te gaan. En daar blijf ik bij."