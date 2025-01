Jumbo-topman Ton van Veen stapt op, nog geen opvolger

Na minder dan twee jaar stopt Ton van Veen als bestuursvoorzitter van supermarktketen Jumbo. Hij verlaat het bedrijf binnen enkele maanden, wie hem opvolgt is nog niet bekend.

"Jumbo verlaten was voor mij absoluut geen makkelijk besluit om te nemen, want na meer dan twintig jaar intensief verbonden te zijn met Jumbo, heb ik een groot 'geel hart'", aldus Van Veen. Jumbo is eigendom van de familie Van Eerd. Tot september 2022 was Frits van Eerd de topman. Maar in die maand kwam naar buiten dat hij verdacht wordt van witwassen, waarna hij terugtrad als topman, in eerste instantie tijdelijk.

Ton van Veen verving Van Eerd toen eerst tijdelijk en sinds maart 2023 definitief. Daarvoor had hij juist een stap terug gedaan binnen de top van Jumbo, omdat hij meer tijd wilde besteden aan familie en andere zaken buiten Jumbo.

'Uitdagende tijd'

"De onverwachte gebeurtenissen leidden tot de vraag van familie Van Eerd om de rol van CEO op me te nemen. Met als doel om het bedrijf door een zeer uitdagende tijd te loodsen", zegt Van Veen daar nu over. "Er ligt nu een goed fundament voor verdere groei. Dit voelt als een logisch moment om het stokje over te dragen."

Colette Cloosterman-van Eerd, mede-eigenaar van Jumbo en de zus van Frits van Eerd, zegt al bezig te zijn met gesprekken met mogelijke opvolgers van Van Veen. "In een lastige periode zijn onder zijn leiding belangrijke stappen gezet die de basis onder de Jumbo-formule en het vertrouwen in de organisatie hebben versterkt. Wij gaan hem na al die jaren enorm missen."

Afgelopen september is de rechtszaak tegen Frits van Eerd begonnen. Hij wordt verdacht van het herhaaldelijk witwassen van grote bedragen. Hij is niet de hoofdverdachte in die zaak. Dat is de Drentse autohandelaar Theo E. Die is teambaas van een motorsportploeg.

Volgens het Openbaar Ministerie kreeg Van Eerd ook allerlei dure cadeaus van of via E., zoals een dieplader voor het vervoer van auto's, zes luxe gereedschapskisten en verschillende crossmotoren. In ruil daarvoor zou hij Jumbo voor honderdduizenden euro's sportploegen hebben laten sponsoren.