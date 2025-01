Man uit Brunssum vast voor betrokkenheid bij aanslag op voetbalsupporters Brussel

Later bleek dat Lassoued jarenlang illegaal in België verbleef. Hij vroeg in 2019 asiel aan, maar dat werd afgewezen. Tunesië vroeg in 2022 om zijn overlevering, maar dat verzoek bleef liggen bij justitie in Brussel. Hij werd onder meer verdacht van mensenhandel en bedreiging. Ook waren er signalen dat hij was geradicaliseerd. Hij stond niet op een terreurlijst.

De Belgische minister van Justitie Van Quickenborne noemde dat "een fout met dramatische gevolgen". Hij bood zijn excuses aan aan de slachtoffers en nabestaanden en trad af vanwege "deze onaanvaardbare fout".