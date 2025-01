Nederlander (51) in Australië gearresteerd op verdenking mensensmokkel

Een 51-jarige Nederlander is gearresteerd omdat er in Australische wateren op zijn jacht een voortvluchtige gevangene werd aangetroffen. De man kan een gevangenisstraf krijgen van tien jaar wegens mensensmokkel, melden lokale autoriteiten.

De voortvluchtige man (35) was ontsnapt uit een drugskliniek. Hij werd in juli 2023 op de luchthaven van Sydney gearresteerd op verdenking van drugsdelicten en het overtreden van een vuurwapenverbod, meldt de Australische douane ABF. Er stond een arrestatiebevel tegen hem uit nadat hij op 20 januari niet was verschenen bij de rechtbank in Sydney.

De nieuwssite 9News meldt dat de politie afgelopen zaterdag werd gewaarschuwd dat er een man was gezien die met een zaklamp scheen naar een jacht op East Woody Beach in het noorden van Australië. Ook werd gezien dat vanuit het jacht met een zaklamp naar de man werd geschenen.

Die avond werden de man en het jacht niet aangetroffen. De dag erna zagen de politie en douane de boot in noordelijke richting varen op de Arafurazee, tussen Indonesië en Australië, met de ontsnapte gevangene aan boord. Daarnaast trof politie de 51-jarige Nederlander en een tweede bemanningslid, een 42-jarige vrouw uit het Verenigd Koninkrijk, aan op het schip.

Vervolging ontlopen

Deze vrouw riskeert dezelfde gevangenisstraf als de Nederlander. Politiecommandant Paula Hudson zegt tegen 9News dat er vooralsnog van uit wordt gegaan dat de ontsnapte man "Australië probeerde te ontvluchten en vervolging te ontlopen". De politie probeert nog te achterhalen hoe de gevangene en de bemanning elkaar kenden.