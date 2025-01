Hoe Rutte de NAVO-top naar Nederland haalde

Waarom is de top niet gewoon in Brussel, de stad van het NAVO-hoofdkwartier? "De traditie is dat de top ieder jaar ergens anders plaatsvindt, zodat België niet het enige land is dat de lusten en de lasten van zo'n top ervaart", zegt minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken. "Voor het eerst sinds de oprichting van de NAVO in 1949 is dat nu bij ons. Dat vergt een inspanning, maar levert ook veel op."

Zo stond in 2014 president Obama met Rutte op een foto voor de Nachtwacht. Die foto prijkte op de voorpagina's van Amerikaanse kranten en dat was een positieve impuls voor het Amerikaanse toerisme naar Amsterdam.

'Waardig en gastvrij'

Wat de plannen zijn voor de kersverse Amerikaanse president Donald Trump is nog niet bekend. De grote vraag is of hij überhaupt zal komen. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken werken ze aan verschillende scenario's, maar hebben ze zijn hotelkamer wel alvast geboekt, in Huis ter Duin in Noordwijk.

Ook voor de andere 44 staatshoofden en regeringsleiders, 45 ministers van Buitenlandse Zaken, 45 ministers van Defensie, 6000 delegatieleden en nog eens 2000 journalisten, zijn de voorbereidingen in volle gang. Dat stemt de burgemeester van Den Haag positief. Hij is trots op de geslaagde lobby voor zijn stad. Eventuele zorgen neemt hij weg: "Alle zichtbare en onzichtbare maatregelen die nodig zijn, zijn al genomen en zullen worden genomen. We zijn op alle scenario's voorbereid", zegt Jan van Zanen. "De top verloopt niet alleen waardig en gastvrij, maar ook veilig."