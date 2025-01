Oorzaak Nederlands ongeluk Düsseldorf bevestigd: bestuurder werd onwel

Het verkeersongeluk in Düsseldorf waarbij drie Nederlanders om het leven kwamen, werd veroorzaakt doordat de bestuurder onwel werd. Dat bevestigt de Duitse politie, die eerder dat vermoeden uitsprak.

De bestuurder, een man van 60, was op slag dood. Een man en een vrouw van 53 overleden later aan hun verwondingen. Een vierde inzittende ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Duitse media gaat het om een man van 54. Hij zou achter de bestuurder hebben gezeten.

Een 54-jarige Duitser die bij een bushalte stond, raakte zwaargewond door rondvliegende brokstukken van de auto en verkeert volgens Duitse media nog in levensgevaar. Ook een fietser raakte gewond, maar is weer uit het ziekenhuis.

Bedrijfsuitje

Volgens Omroep Gelderland komen de dodelijke slachtoffers uit Groenlo en Lichtenvoorde. Ook de zwaargewonde inzittende komt uit Gelderland. Ze waren in Düsseldorf voor een personeelsuitje van een bedrijf uit de Achterhoek.

De bestuurder van de auto was de eigenaar van het bedrijf, een technische groothandel in Groenlo.

Het ongeluk gebeurde zaterdag op een verkeersplein in het noorden van Düsseldorf. De auto reed met hoge snelheid op het verkeersplein af, raakte in een slip en sloeg meerdere keren over de kop voor hij tot stilstand kwam.