Feyenoordfans negeren afreisverbod Lille, tientallen tegengehouden in Frankrijk

Op plekken bij de grens en routes die toegang bieden tot Lille en treinstations wordt er gecontroleerd door de nationale politie en de rijkswacht. Ook in Lille, en naburige gemeenten Lezennes en Villeneuve d'Ascq is de politie aanwezig.

Gisteren werd duidelijk dat er definitief geen supporters van de Rotterdamse club naar Lille mochten afreizen.

Supportersvereniging FSV De Feijenoorder had het verbod aangevochten in een kort geding. Daarin werd de vereniging gesteund door Feyenoord zelf, en Europese, Nederlandse en Franse supportersorganisaties. Maar de Franse Raad van State in Parijs wees het verzoek desondanks af.

Kees Lau van FSV De Feyenoorder is niet te spreken over het verbod. "De Franse autoriteiten hebben er alles aan gedaan om het onmogelijk te maken voor de Feyenoordsupporters om naar Lille te komen. Alles is getraineerd. Tot op het laatst is de aankondiging van het verbod uitgesteld en ook het kort geding en de uitspraak ervan zijn steeds uitgesteld."

Lau zegt dat met de Europese Supportersorganisatie FSE bij de Europese voetbalbond UEFA nu een klacht komt over de aanpak van de Franse autoriteiten. "De regeling die Feyenoord had voorgesteld was helemaal prima", vindt Lau. "De supporters zouden opstappen in een bus in Rotterdam en na afloop weer instappen en terug naar Rotterdam rijden. Bij een verbod roep je over jezelf af dat mensen op eigen houtje afreizen naar Lille."

Confrontatie aangaan

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken schatte eerder dat 1000 supporters van Feyenoord van plan zouden zijn om zonder kaartje af te reizen naar Lille. De vrees bestond dat ze zullen proberen met geweld het stadion binnen te dringen.

Ook zouden enkele honderden supporters zich de dag voor de wedstrijd kunnen aansluiten om de confrontatie aan te gaan met de Lille-supporters, aldus het ministerie.

Lau verwacht niet dat het nu uit de hand gaat lopen in Lille. "Er gaan geen rellen plaatsvinden, dat kan ik alvast voorspellen. Maar Feyenoord heeft er sowieso alles gedaan om het in goede banen te leiden. Dat is moedwillig verpest door de Franse autoriteiten. En overigens is de club niet verantwoordelijk voor wat er buiten het stadion gebeurt."