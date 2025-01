VVD wil 1 miljard euro voor werkenden, moeten er 'altijd' meer op vooruit gaan

De VVD wil "nog dit jaar" 1 miljard euro uittrekken om ervoor te zorgen dat werkenden erop vooruitgaan. De partij presenteert vandaag een plan om de energiebelasting met 750 miljoen euro te verlagen en de kinderopvangtoeslag voor mensen met een middeninkomen met 250 miljoen euro te verhogen.

Het geld zoekt de VVD in het kleiner maken van de overheid en het korten op ontwikkelingssamenwerking. De liberalen koersen er met deze nieuwe plannen op om afspraken met de coalitie open te breken. VVD-leider Yesilgöz zegt in een toelichting dat ze tot nu toe "te weinig ambitie" heeft gezien van het kabinet om werkenden te helpen. "Dit is de VVD die in de Kamer kleur pakt", aldus Yesilgöz.

Op Prinsjesdag

In de 'agenda voor werkend Nederland' doet de VVD nog meer ideeën uit de doeken die positief moeten uitpakken voor werkende mensen. Zo wil de partij een koopkrachtwet, waarin wordt vastgelegd dat werkenden er altijd meer op vooruit moeten gaan dan mensen die niet werken. "Zo komt wettelijk

vast te liggen dat het kabinet op Prinsjesdag altijd één uitkomst presenteert: werkenden staan op één en werken wordt in dit land beloond."

De bijstandsuitkering moet niet meer gekoppeld zijn aan het minimumloon, vindt de VVD. De bijstands- en werkloosheidsuitkering mogen alleen nog meegroeien met de stijging van de prijzen (inflatie). De AOW en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen mogen van de partij wel blijven meestijgen.

Sluipschutter

In het plan staat verder een inflatiewet, die de prijsstijgingen moeten beteugelen. "Inflatie is de sluipschutter voor de werkende middenklasse", stelt de VVD. In de nieuwe wet moet worden geregeld dat de overheid in tijden van hoge inflatie minder geld moet uitgeven. Hoge overheidsuitgaven worden gezien als aanjager van inflatie.

De partij zegt dat de middenklasse weer centraal moet komen te staan. Bij onderhandelingen over maatregelen die Nederlanders raken in de portemonnee, ligt volgens de liberalen "te vaak de focus op de laagste inkomens".