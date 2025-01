Teruggekeerde kunstrijdster Wories: 'Alleen op het ijs voelt mijn moeder zó dichtbij'

Als Niki Wories het trainingsijs op het middenterrein van Thialf betreedt, dan doet ze dat niet via een opening in de boarding. Wories klimt er liever overheen.



Misschien is het tekenend voor de 28-jarige kunstrijdster, die deze week haar comeback bekroont met deelname aan de Europese kampioenschappen in Tallinn. Ze schuwt obstakels niet om op de plek te komen waar ze het gelukkigst is: het ijs. "Daar voel ik iets, dat ik nergens anders voel: de vrijheid, doelen stellen, hard werken, topsporter zijn."



In 2022 kwam het topsportleven van Wories abrupt ten einde toen zij besloot een nieuw carrièrepad in te slaan, ze werd disciplinemanager kunstrijden bij schaatsbond KNSB. In die functie hield zij zich bezig met de ondersteuning van talenten en de ontwikkeling van het kunstrijden in Nederland.



Maar Wories voelde al snel dat ze eigenlijk óp het ijs hoorde te staan, en niet ernaast. "Elke keer als ik bij de baan stond, keek ik naar de anderen en dacht ik: wat doe ik aan deze kant? Ik denk dat ik mezelf een beetje kwijt ben geraakt en zoekende ben geweest naar wie ik was zonder het schaatsen. Op een gegeven moment vond ik mezelf terug. Dit was het laatste puzzelstukje."