Plan kabinet om btw te verhogen naar 21,4 procent stuit op veel verzet

Politiek verslaggever Xander van der Wulp:

"Pikant is dat coalitiepartij de VVD juist vandaag een plan presenteert dat werken meer moet lonen. Vooral voor de middeninkomens. Een verhoging van de btw zorgt er juist voor dat mensen minder te besteden hebben. In haar presentatie verweet VVD-leider Yesilgöz het kabinet te weinig voor elkaar te krijgen. Ze wees vooral in de richting van NSC-minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Door de timing van de presentatie van het VVD-plan en het btw-plan van NSC-staatssecretaris Van Oostenbruggen zet ook dit de onderhandelingen in de coalitie verder onder druk. De VVD lijkt een poging te doen om het belangrijkste thema voor de gesprekken in het voorjaar niet asiel, stikstof of klimaat te laten zijn, maar 'geld in de portemonnee' voor werkende mensen."