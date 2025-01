Caravan vol explosieven en lijst met Joodse doelwitten gevonden in Sydney

In een voorstad van Sydney in Australië is een verlaten caravan vol explosieven gevonden. Ook lag er een lijst met Joodse doelwitten in de caravan.

De caravan stond al een aantal weken langs een buitenweg in het stadje Dural, ten noordwesten van Sydney. Een inwoner van de stad besloot op 19 januari op onderzoek uit te gaan en vond de explosieven en de lijst.

De politie vond aanwijzingen dat de explosieven gebruikt zouden worden voor antisemitische aanslagen. De politie spreekt dan ook van een mogelijke terreuraanval.

'Bedreiging geneutraliseerd'

Meer dan honderd rechercheurs zijn op de zaak gezet. Er zouden al mensen zijn gearresteerd, maar de politie is nog op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over wie de caravan daar neergezet heeft.

De politie heeft geen aanwijzingen dat er elders in de omgeving nog meer explosieven liggen om aanvallen op Joden of Joodse doelen te plegen. "We denken dat we de bedreiging hebben geneutraliseerd."

Australië is de laatste tijd vaker opgeschrikt door antisemitische incidenten en aanvallen. Sinds de terreuraanval van Hamas op 7 oktober 2023 en het daaropvolgende grootschalige geweld door het Israëlische leger in de Gazastrook zijn de spanningen in de Australische samenleving sterk toegenomen.