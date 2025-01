KLM schrapt 250 kantoorbanen

Om geld te besparen gaat vliegmaatschappij KLM 250 kantoorbanen schrappen. De maatregel is onderdeel van een groter, in oktober aangekondigd bezuinigingsplan.

"Het is voor onze toekomst cruciaal om kosten structureel te verlagen en daar horen pijnlijke keuzes bij", zegt president-directeur Marjan Rintel. "Een daarvan is het reduceren van het aantal kantoorfuncties. Daarbij proberen we om gedwongen ontslagen te voorkomen, al kunnen we het niet bij voorbaat uitsluiten."

Eerder zei KLM al de bouw van een nieuw hoofdkantoor uit te stellen. Ook een investering in andere gebouwen wordt uitgesteld. Verder moet de productiviteit van het personeel met 5 procent omhoog. KLM denkt nog na over andere maatregelen. Al met al moeten die ertoe leiden dat de jaarlijkse winst zo'n 450 miljoen hoger wordt.

KLM zegt voor operationele functies nog steeds mensen te blijven werven. Dan gaat het dus onder anderen om cabinepersoneel en piloten.