Medewerkers Nederlandse ambassade in Congo uit voorzorg thuis na aanvallen

Alle medewerkers van de Nederlandse ambassade zitten thuis na de aanvallen gisteren in Kinshasa. Dat zegt Angèle Samura, de Nederlandse ambassadeur in de Democratische Republiek Congo. Zij is in Nederland voor een conferentie, maar haar gezin en team zijn in Congo. Gisteren vielen betogers in de Congolese hoofdstad een aantal ambassades aan, waaronder die van Nederland.

"Er werken 21 mensen op de ambassade, van wie vijf Nederlanders", vertelde Samura in radioprogramma NOS Met het Oog op Morgen. De ambassade is op dit moment leeg. "Iedereen is veilig thuisgekomen." Vandaag wordt er uit voorzorg thuisgewerkt.

Niet alleen ambassademedewerkers kregen gisteren te maken met de oproer. Zo werd Samura gisterochtend gebeld door haar zoon daar, die in de auto zat op weg naar school. Hij vertelde dat er mannen op brommers tegen de auto sloegen, schreeuwden en met stenen gooiden.

Volgens de ambassadeur hadden de betogers het gemunt op auto's met diplomatieke kentekens. "Onze auto was de pineut. Die werd gespot en voordat je het weet word je dan omringd door een grote meute met boze mannen op brommers."

Agressieve meute

Terwijl ze met haar zoon aan de lijn bleef, nam Samura contact op met de ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken om te zeggen dat het misging. "Het begon vrij rustig met plukjes demonstranten, maar dat ontaardde binnen een uur of twee tot een hele agressieve meute voor de ambassade die probeerde de deur te forceren, brand aan het stichten was en probeerde over de muur te komen."

Het was een enge situatie, zegt Samura. "Ik kreeg toen paniek-appjes van de staf die er nog zat."

Op deze door de NOS geverifieerde beelden is te zien dat betogers brand hadden gesticht bij de entree van de Belgische ambassade. De Nederlandse ambassade zit in hetzelfde gebouw: