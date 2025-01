Zorgen in gemeenteraad Zeist over kliniek Den Dolder: 'Geen controle over veiligheid'

De gemeenteraad van Zeist heeft een motie aangenomen die het college oproept "stevig aan te dringen op het vertrek van de kliniek Fivoor uit Den Dolder". Dat gebeurde tijdens een extra raadsvergadering, na twee incidenten rond de kliniek deze maand.

Zondagochtend ontsnapte een 44-jarige man uit de kliniek. Hij werd behandeld vanwege een mishandeling door gevaarlijk rijgedrag en was op begeleid verlof. De patiënt werd een paar uur later aangehouden, na een grote zoekactie van de politie.

Dit gebeurde twee weken nadat een 76-jarige vrouw werd doodgestoken. De verdachte is een 27-jarige man, die ook patiënt was van Fivoor. In 2017 kwam de kliniek ook in opspraak, toen Anne Faber werd gedood door Michael P., die ook werd behandeld bij Fivoor.

Gevoel van onveiligheid

Naast aandringen op het vertrek van Fivoor, roept de gemeenteraad het college op om te komen met maatregelen "die (het gevoel van) onveiligheid kunnen doen afnemen".

Na de moord op Anne Faber werd besloten dat de forensische klinieken in Den Dolder zouden vertrekken, en dat het terrein zou worden verkocht. Fivoor moet per 1 januari 2027 weg zijn, maar het lukt niet om een nieuwe locatie te vinden. Bestuurder Erik Masthoff gaf eerder aan dat voor het geschikt krijgen van een nieuwe plek zo'n vier of vijf jaar nodig is.

"Er is in het verleden een toezegging gedaan, Fivoor gaat daar in 2027 weg. Die toezegging staat en kan niet aangepast worden", zei raadslid Jan Bredius van Nieuw Democratisch Zeist gisteravond.

Inwoners van Den Dolder maken zich zorgen over de psychiatrische kliniek in hun dorp: