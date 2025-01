Champions League kijken met rekenmachine: wat staat er vanavond op het spel?

Ontknoping Champions League bij de NOS

De laatste speelronde van de groepsfase van de Champions League (met onder meer PSV-Liverpool en Lille-Feyenoord) is woensdagavond vanaf 21.00 uur te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

Ook volg je de ontknoping via de radio met live verslag bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.