Onrust onder aids-bestrijders vanwege decreet Trump

"Iedereen is in paniek", zegt Florence Anam uit Kenia. Ze is directeur van het wereldwijde netwerk van mensen met hiv. Anam uit haar zorgen over het stilvallen van de financiering voor PEPFAR. Dit heeft volgens haar grote gevolgen voor haar land, Kenia, waar meer dan 1,3 miljoen mensen met hiv leven: "Het vormt een ernstige bedreiging voor onze volksgezondheid."

Project van Bush

PEPFAR, staat voor The President's Emergency Plan for AIDS Relief. Het werd gelanceerd door de Republikeinse president George W. Bush in 2003 en de Amerikaanse overheid heeft door de jaren heen ruim 110 miljard dollar geïnvesteerd in het bestrijden van hiv en aids. "De Amerikanen waren ontzettend trots op PEPFAR, zowel linkse als rechtse politici."

Volgens PEPFAR hebben in 2024 wereldwijd meer dan 20 miljoen mensen levensreddende behandelingen gekregen. Meer dan 83 miljoen mensen hebben gebruikgemaakt van hiv-testdiensten. Initiatieven van PEPFAR zouden ertoe hebben geleid dat het aantal nieuwe hiv-diagnoses onder meisjes en jonge vrouwen aanzienlijk is gedaald.

Onzekere toekomst

Trumps nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, die zich vijf jaar geleden nog enthousiast uitliet over PEPFAR, stelt dat de 90-daagse stop een evaluatieperiode is voor alle internationale hulpprogramma's. Maar dit evaluatieproces, meldt The New York Times, kan de financiering van PEPFAR wel 180 dagen vertragen.

Trump wilde ook de financiering voor nationale hulpprogramma's stopzetten, maar dat heeft de rechter tot maandag uitgesteld om dit decreet te beoordelen.

Aidsfonds-directeur Vermeulen vindt dat de nieuw aangetreden regering van Trump bezig is met verwarring zaaien. Hij lobbyt in Washington voor het terugdraaien van deze maatregelen.