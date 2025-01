Passagiersvliegtuig uitgebrand in Zuid-Korea, alle inzittenden geëvacueerd

Het incident volgt een maand nadat een passagiersvliegtuig van Jeju Air neergestort was op Muan International Airport in het zuiden van Zuid-Korea. Daarbij kwamen 179 mensen om. Twee bemanningsleden overleefden als enigen het ongeluk. Dat was een van de dodelijkste rampen in de luchtvaartgeschiedenis van Zuid-Korea.

De oorzaak van dat ongeluk is nog niet vastgesteld. Wel kwam afgelopen maandag uit een voorlopig onderzoek naar voren dat sporen van vogels in de motoren zijn gevonden.