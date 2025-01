ASML zet weg omhoog weer in met recordkwartaal na 'mager' jaar

Chipmachinemaker ASML heeft in 2024 op het nippertje meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Deze kwam uit op 28,3 miljard euro. Vooral het laatste kwartaal was uitzonderlijk goed.

Na een stormachtige groei de afgelopen jaren, is die vorig jaar afgevlakt. Dat had het bedrijf al voorspeld, met daarbij de boodschap dat de weg omhoog van dit jaar weer gevonden gaat worden. Dat lijkt de laatste maanden te gebeuren, met een omzet van 9,3 miljard alleen al in het laatste kwartaal. Dat is 1,8 miljard meer dan in het vorige recordkwartaal.

De belangrijkste graadmeter voor die weg omhoog, zijn de bestellingen. Die zeggen iets over de actuele situatie. De omzet gaat eigenlijk over wat de klanten, chipfabrikanten, een jaar tot anderhalf jaar geleden hebben besteld en recent geleverd hebben gekregen. ASML kreeg in het laatste kwartaal van 2024 voor 7 miljard aan orders binnen, het hoogste aantal in een jaar tijd.

Volgens het bedrijf wordt 2025 weer een recordjaar, met een omzet tussen de 30 en 35 miljard euro.

Onmisbare schakel

Het bedrijf uit Veldhoven maakt de machines waarmee fabrikanten zoals Samsung en TSMC chips produceren. Die komen vervolgens weer terecht in alle denkbare apparaten, van fietsen tot telefoons tot servers voor in datacenters. ASML speelt in de wereldwijde chipindustrie een belangrijke rol en wordt gezien als een onmisbare schakel.

Die sector staat momenteel onder druk. Dat begon afgelopen najaar met chipfabrikanten Intel en Samsung die beide tegen hun eigen problemen aanlopen.

Daar komt deze week nog bij: het nieuws van de Chinese AI-chatbot DeepSeek zorgde voor veel consternatie in de techsector en in het bijzonder bij chipbedrijven. Het is gelukt om een chatbot te bouwen die ongeveer net zo goed is als de beste van OpenAI's ChatGPT, maar veel minder rekenkracht nodig heeft. Dat terwijl juist het idee is dat er de komende jaren alleen meer zeer rekenkrachtige - en dure - computerchips nodig zijn. En om die chips te kunnen maken heb je de machines van ASML nodig.

Het had maandag een flinke koersdalingen op de beurs tot gevolg bij verschillende chipgrootmachten, inclusief bij ASML.

Nieuwe baas

Het is vandaag naar het publiek toe ook de vuurdoop voor Fransman Christophe Fouquet, sinds april vorig jaar de nieuwe hoogste baas bij ASML. Hoewel hij al ruim acht maanden bestuursvoorzitter is, krijgt hij voor het eerst talloze vragen van media vanuit de hele wereld op zich afgevuurd.

En die gaan lang niet alleen over de techniek, maar de laatste jaren juist over de politieke wereldorde waar tegenover ASML zich moet verhouden. Iets waar zijn voorganger Peter Wennink op een zeker moment erg bedreven in was geworden. De verwachting is dat Fouquet zich anders zal opstellen dan zijn voorganger, die zeker in zijn laatste jaren als CEO er niet voor terugdeinsde om Nederland te waarschuwen.