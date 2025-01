Stemt Duitse Bondsdag vandaag, met hulp van AfD, voor strenger asielbeleid?

De huidige minderheidsregering van bondskanselier Scholz, bestaande uit SPD en de Groenen, zegt dat veel van Merz' voorstellen onuitvoerbaar zijn of in strijd met internationale verdragen of de Duitse grondwet. Ook benadrukken zij dat de asielregels al flink zijn aangescherpt en het aantal uitzettingen stijgt. Voor CDU/CSU is dat niet voldoende.

Ook zijn er twijfels over de effectiviteit van de brandmuur. Het idee is dat de brand (AfD) niet in hevigheid toeneemt zolang er dankzij de brandmuur geen lucht bij komt. Dat zou wel het geval zijn als de partij gelegitimeerd wordt door samenwerking, luidt de redenering. Maar de realiteit is dat AfD bij iedere verkiezing groeit. In actuele peilingen zou de partij 20 procent van de stemmen halen.

Merz neemt, kort voor de Bondsdagverkiezingen, een riskante stap door de samenwerking met AfD op te zoeken. Veel opties heeft hij echter niet, omdat zijn partij nu gedwongen is tot samenwerking met links. Dat voedde juist de groei van AfD. Merz wil nu laten zien dat een stem op CDU/CSU wel degelijk tot strenge asielregels leidt. In verschillende campagne-uitingen noemt de partij zich 'het democratische alternatief voor AfD'.

Blauwdruk

Tegelijk zweert Merz de brandmuur goeddeels in stand te houden, door te beloven nooit met AfD te regeren. Ook probeert hij te benadrukken dat hij de samenwerking rondom de asielplannen liever niet wil. Vooraf deelde hij die plannen met de middenpartijen, maar niet met AfD. Ook wordt in het voorstel zelf specifiek afstand genomen van AfD.

Dat schrikt AfD in ieder geval niet af. Partijleider Alice Weidel viert het einde van de brandmuur als groot succes en zegt de asielplannen te zullen goedkeuren.

Hoewel een regering met AfD nog uitgesloten lijkt, kan vandaag een blauwdruk vormen voor na de verkiezingen. Een optie is een minderheidsregering van CDU/CSU en FDP, met gedoogsteun van AfD. Ook kan deze stap dienen als onderdeel van het openingsbod van Merz voor coalitie-onderhandelingen met SPD en/of de Groenen. Als zij niet buigen, kan Merz ook leunen op AfD, zal hij ze voorhouden.

De CDU-achterban is verdeeld over samenwerking met AfD. Bij een kiezersonderzoek uit augustus stond 45 procent van de CDU-leden daarvoor open, 55 procent sloot het uit. Voor Merz' asielmaatregelen bestaat echter brede steun, ook onder SPD-kiezers.