Wekdienst 29/1: Uitspraak in moord op marechaussee Curaçao• Ontknoping groepsfase Champions League

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechtbank in Willemstad doet uitspraak in de zaak van de vermoorde marechaussee Toon Brood. Bij een woningoverval op Curaçao werd hij doodgeschoten. Tegen vier mannen is 5 tot 28 jaar cel geëist.

ASML publiceert zijn jaarcijfers. Bij de Veldhovense chipmachinefabrikant gaat de aandacht sterk naar de verwachtingen ten aanzien van China, handelsrestricties en de mate waarin het bedrijf verwacht te profiteren van de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI).

De grote techbedrijven Meta, Microsoft en Tesla komen met cijfers. Meta en Microsoft investeren fors in AI. De vraag is wat dit betekent voor hun financiën. Tesla meldde al voor het eerst in jaren minder elektrische auto's te hebben verkocht. Het bedrijf van Elon Musk kampt onder meer met felle concurrentie.

Vanavond is de achtste en laatste speelronde van de groepsfase van de Champions League, met 18 wedstrijden die allemaal om 21.00 uur starten. PSV ontvangt Liverpool en Feyenoord moet uit tegen Lille. De Rotterdammers hebben nog kans om zich rechtstreeks te plaatsen voor de achtste finales. PSV is dicht bij een plek in de tussenronde.

In Tallinn gaat het EK kunstrijden van start. Bij de vrouwen doet Niki Wories mee, die in 2022 een punt zette achter haar profcarrière maar vorig jaar toch weer besloot haar rentree te maken.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Trump heeft volgens Amerikaanse media twee miljoen ambtenaren een afkoopsom geboden om op te stappen, in een poging te bezuinigen. En hij heeft een decreet uitgevaardigd waarin staat dat de federale steun voor transgenderzorg aan minderjarigen wordt gestopt.

The Washington Post en NBC News melden dat het Witte Huis een e-mail heeft gestuurd aan ongeveer twee miljoen landelijke ambtenaren. Ze krijgen daarin het aanbod om op te stappen, met behoud van salaris tot 30 september. Niet alle ambtenaren komen ervoor in aanmerking. Diegenen die werken bij de immigratiedienst of in functies gericht op nationale veiligheid, de strijdkrachten en de post zijn uitgezonderd van de regeling.

Ambtenaren worden aangespoord het aanbod snel te accepteren, voor volgende week donderdag. Een hoge ambtenaar zegt tegen NBC News te verwachten dat 5 tot 10 procent van de federale werknemers zal opstappen. Dat zou een bezuiniging opleveren van ongeveer 100 miljard dollar.

Ander nieuws uit de nacht:

Verhuizing op verhuizing: doorplaatsen in de jeugdzorg is schadelijk: Als een rechter besluit een minderjarige uit huis te plaatsen, komt het kind regelmatig niet direct op de juiste plek, blijkt uit onderzoek. Meer dan honderd jongeren werkten mee aan het onderzoek. Gemiddeld verhuisden zij zes keer nadat ze uit huis waren geplaatst.

Doden en gewonden bij stormloop hindoebedevaart India: Volgens ooggetuigen zijn er in de enorme drukte mensen vertrapt en in de verdrukking geraakt.

Klimaatverandering verergerde branden Los Angeles: De kans op zulke grote branden is door de opwarming van de aarde ook groter, stellen 32 wetenschappers van de World Weather Attribution (WWA) in een analyse.

En dan nog even dit:

In Transnistrië, een pro-Russische regio in Moldavië, komt sinds 1 januari geen Russisch gas meer binnen. Tienduizenden huishoudens zitten nu zonder. Correspondent Christiaan Paauwe ging op bezoek bij een gezin dat het huis warm probeert te houden.