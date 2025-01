De Ridder wordt in Breda op straat herkend na UFC-zege: 'Snel weer knokken'

Want "Holland! Holland!" riep het publiek niet voor hem. De Ridder vocht in het middengewicht tegen de Amerikaan Kevin Holland. De aanmoedigingen hielpen de UFC-veteraan niet. Al in de eerste ronde moest Holland aftikken nadat De Ridder hem naar de grond had gewerkt en in een wurggreep had genomen.

"In Azië zijn de fans heel beleefd en kijken ze vooral naar de technieken. In Amerika komen ze om te zuipen en te roepen, dat is wel leuk", lacht de Brabander. "Het is altijd een feestje om in Amerika te zijn."

Donald Trump

Waar hij wel nog aan moet wennen, is de populariteit van de sport. Zelfs Donald Trump, de nieuwe president van de Verenigde Staten, is regelmatig bij een UFC-evenement te gast en is een goede vriend van Dana White, de voorzitter van de vechtsportorganisatie.