Gakpo terug bij PSV, waar hij als jochie begon: 'Tegenstanders vroegen: doet Cody mee?'

Het was in 2007 dat Gakpo binnenkwam bij PSV. Hij werd opgenomen in het team van Riemersma, de F1, en werd een jaar later ook nog getraind door de huidige assistent-trainer van FC Eindhoven. In dat team zaten ook Jordan Teze, die tegenwoordig bij AS Monaco speelt, en Armando Obispo, die nog bij PSV zit.

Wat Riemersma opviel: "Dat Cody niet alleen met zichzelf bezig was. Hij kende de spelers om hem heen en zag dat de één niet zo goed was als de ander. Daar bekommerde hij zich dan om." Als kind was Gakpo, die later aanvoerder werd van het eerste van PSV, al opvallend volwassen in zijn doen en laten.

"Als je op zo'n jonge leeftijd een PSV-shirt aantrekt, legt dat een bepaalde druk op die kleine schoudertjes. Het is dan belangrijk dat ze met veel plezier naar de club komen en dat ze het goed met elkaar kunnen vinden. Dat idee heb ik met Cody altijd gehad."