Grote schade na brand in Rotterdam, vier panden uitgebrand

Bij een autobedrijf in Rotterdam heeft vannacht een grote brand gewoed. Meerdere auto's die buiten stonden, zijn daarbij uitgebrand. Ook naastgelegen bedrijven hebben schade opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle.

De brand woedde op een industrieterrein aan de Dulderstraat in Rotterdam-West. Rond 03.10 uur kreeg de brandweer een melding, waarna meerdere brandweervoertuigen erheen werden gestuurd.

Naast schade aan de auto's die buiten staan, is er grote schade aan vier van de twaalf bedrijfspanden in de straat. Een deel van het dak van een van de panden is ingestort. Ook was een gasleiding kapotgegaan door de brand, waardoor gas ontsnapte. Netbeheerder Stedin is bezig met het dichten van de leiding, schrijft Rijnmond.

De brandweer verwacht nog de hele ochtend bezig te zijn met nablussen. Er zijn geen gewonden gevallen. Over een oorzaak is niets bekend. De politie doet wel onderzoek naar brandstichting.

Rooksysteem

Een van de uitgebrande panden is het APK-bedrijf van Mohamed Bhageloe. Toen hij vannacht werd gebeld door zijn beveiligingsbedrijf omdat er rook was gezien, dacht hij er nog niet veel van. Hij verwachtte dat het rooksysteem in werking was getreden tegen inbrekers en dacht dat de politie het zou afhandelen.

Maar na het bekijken van live camerabeelden waarop vuur te zien was, besloot Bhageloe zelf naar het industrieterrein te rijden. Zijn pand is volledig in vlammen opgegaan. "Wat nu? Ik heb een vrouw, een kind, een huis. Die moet ik onderhouden", zegt hij tegen de regionale omroep.

Het pand is wel verzekerd, vertelt Bhageloe. "Maar wanneer kan ik er weer in? Ik weet niet hoe ik dit moet gaan doen. We gaan klanten mislopen."