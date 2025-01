Brand bij autobedrijf Rotterdam-West

In Rotterdam is brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat meerdere auto's die buiten staan volledig zijn uitgebrand. Volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de brand overgeslagen naar andere bedrijfsunits.

De brand woedt bij een bedrijf op een industrieterrein aan de Dulderstraat in Rotterdam-West. Rond 03.10 uur kreeg de brandweer een melding, waarna meerdere brandweervoertuigen erheen werden gestuurd.

Naast schade aan de auto's die buiten staan, is er grote schade aan de bedrijfspanden. Een deel van het dak van een van de panden is naar beneden gekomen.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Over een oorzaak is niets bekend.