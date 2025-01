Dodental stormloop hindoebedevaart India loopt op naar tientallen

In het noorden van India zijn doden en gewonden gevallen bij een stormloop tijdens de Maha Kumbh Mela, de grootste bedevaart ter wereld. In het mortuarium liggen tot nu toe bijna veertig lichamen, zeggen bronnen binnen de politie tegen persbureau Reuters.

Indiase media schrijven nog dat wordt gevreesd voor zeker tien doden. Er nog geen officiële bevestiging van de lokale autoriteiten over het dodental.

Het is nog niet duidelijk hoeveel gewonden er zijn. Lokale autoriteiten schatten dat aantal ook op tien. Verder melden de autoriteiten dat de situatie inmiddels onder controle is, maar dat de menigte nog steeds enorm is.

In de stad Prayagraj zijn ongeveer 100 miljoen hindoes aanwezig voor de bedevaart. Ze zijn onderweg naar Sangam, waar drie voor hindoes heilige rivieren samenkomen: de Ganges, de Yamuna en de mythische Sarasvati-rivier.

Pelgrims zijn daar samengekomen om te baden, een ritueel dat onderdeel is van de bedevaart.

Volgens ooggetuigen zijn er in de enorme drukte mensen vertrapt en in de verdrukking geraakt: