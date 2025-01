Doden en gewonden bij stormloop hindoebedevaart India

In het noorden van India zijn doden en gewonden gevallen bij een stormloop tijdens de Maha Kumbh Mela, de grootste bedevaart ter wereld. Volgens ooggetuigen zijn er in de enorme drukte mensen vertrapt en in de verdrukking geraakt.

In de stad Prayagraj zijn ongeveer 100 miljoen hindoes aanwezig voor de bedevaart. Ze zijn onderweg naar Sangam, waar drie heilige rivieren samenkomen: de Ganges, de Yamuna en de mythische Sarasvati-rivier.

Pelgrims zijn daar samengekomen om te baden, een ritueel dat onderdeel is van de bedevaart. Ooggetuigen zeggen dat mensen die op de oevers sliepen, zijn vertrapt door mensen die uit het water kwamen. Ook zou er een stormloop zijn ontstaan van mensen die het water in willen. Religieuze leiders hebben opgeroepen het baden uit te stellen, maar nog steeds zouden mensen het water in gaan.

Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Op beelden is te zien dat hulpverleners slachtoffers wegdragen op brancards. Een correspondent van de BBC ter plekke zegt dat er nog steeds mensen onderweg zijn naar Sangam.

Kumbh Mela

De Maha Kumbh Mela komt eens in de twaalf jaar voor en wordt gezien als een van de momenten waarop de meeste mensen ter wereld bij elkaar komen. Hindoes geloven dat door het baden in het heilige water ze worden gereinigd van hun zonden. Het feest duurt zes weken waarin er naar schatting zo'n 400 miljoen mensen naar het noorden van India komen.