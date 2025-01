Trump wil ambtenaren uitkopen en einde federale steun transgenderzorg minderjarigen

De Amerikaanse president Trump blijft ruim een week na zijn aantreden druk met het uitvoeren van zijn beleid. Volgens Amerikaanse media heeft hij twee miljoen ambtenaren een afkoopsom geboden om op te stappen, in een poging te bezuinigen. En hij heeft een decreet uitgevaardigd waarin staat dat de federale steun voor transgenderzorg aan minderjarigen wordt gestopt.

The Washington Post en NBC News melden dat het Witte Huis een mail heeft gestuurd aan ongeveer twee miljoen landelijke ambtenaren. Ze krijgen daarin het aanbod om op te stappen, met behoud van salaris tot 30 september. Niet alle ambtenaren komen ervoor in aanmerking. Diegenen die werken bij de immigratiedienst of in functies gericht op nationale veiligheid, de strijdkrachten en de post zijn uitgezonderd van de regeling.

Ambtenaren worden aangespoord het aanbod snel te accepteren, voor volgende week donderdag. Een hoge ambtenaar zegt tegen NBC News te verwachten dat 5 tot 10 procent van de federale werknemers zal opstappen. Dat zou een bezuiniging opleveren van ongeveer 100 miljard dollar.

Trump heeft een nieuw departement in het leven geroepen dat de overheid efficiënter moet laten werken en kosten moet terugdringen. Aan het hoofd van dat departement staat X-baas Elon Musk. Hij stuurde nadat hij het toenmalige Twitter overnam een zelfde soort mail naar zijn personeel.

Transgenderzorg

Trump heeft vandaag een nieuw decreet uitgevaardigd waarin de overheid transgenderzorg voor minderjarigen ontmoedigt. Die zorg wordt niet meer landelijk gefinancierd, gesponsord en gepromoot. "De VS zal alle wetten die deze destructieve en levensveranderende procedures verbieden of beperken, strikt handhaven", staat in het decreet.

Het is dus een federaal bevel. Individuele staten kunnen alsnog besluiten de transgenderzorg aan minderjarigen te (blijven) faciliteren.

Trump kondigde bij zijn aantreden al aan dat het "officieel beleid" wordt dat er twee genders zijn: man en vrouw. Ook wil hij dat Amerikanen zich niet meer als non-binair kunnen identificeren in officiële documenten.