Klimaatverandering verergerde branden Los Angeles

De verwoestende branden in en rond Los Angeles van de afgelopen weken zijn verhevigd door klimaatverandering. Ook de kans op zulke grote branden is door de opwarming van de aarde groter, stellen 32 wetenschappers van de World Weather Attribution (WWA) in een analyse.

In de maanden voor de branden viel er nauwelijks regen in het gebied. De kans op zo'n droge periode in het najaar is volgens de experts 2,4 keer zo groot als in het pre-industriële tijdperk, dus toen mensen nog niet op grote schaal fossiele brandstoffen uitstootten.

De branden in Los Angeles werden veroorzaakt door een combinatie van warmte, droogte en harde wind. Zulke brandgevaarlijke omstandigheden komen nu per jaar veel vaker voor dan zonder klimaatverandering het geval zou zijn geweest, stellen de onderzoekers.

Zij verwachten dat met het huidige klimaat eens in de zeventien jaar omstandigheden voorkomen die kunnen leiden tot de recentste branden in Los Angeles.

Grote delen verwoest

Bij de recente branden in LA zijn zeker 28 doden gevallen. Meer dan 10.000 woningen en andere gebouwen zijn verwoest.

Afgelopen weekend viel er na weken van droogte voor het eerst weer regen in het gebied. Dat was een welkome opsteker voor de inwoners en de brandweerlieden die de branden onder controle probeerden te krijgen.

De regen zorgt wel voor een mogelijk nieuw gevaar; in het gebied kunnen daardoor modderstromen voorkomen. Mensen die geëvacueerd waren en terug willen om te zien of hun huis er nog staat, wordt aangeraden beschermende kleding te dragen. Volgens de lokale autoriteiten ligt de buurt vol met giftig as, afkomstig van bijvoorbeeld verbrande auto's, elektronica, batterijen of verf.