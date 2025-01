Deense premier zoekt steun in Europa tegen Groenland-claim Trump

Frederiksen vloog daarna door naar Parijs om president Macron te ontmoeten. Na afloop klonk ze tevreden. "De duidelijke boodschap van de Scandinavische landen, van Europa en van landen buiten Europa is dat gebieden van soevereine staten gerespecteerd moeten worden", zei ze. "Dit is cruciaal in de internationale gemeenschap die na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd."

Rutte

NAVO-chef Rutte lijkt als topman van het trans-Atlantische bondgenootschap de aangewezen figuur om een compromis te vinden. Ook hij kreeg vandaag bezoek van Frederiksen.

Wat hij tegen de Deense premier heeft gezegd is niet bekendgemaakt. Uit de woorden van een bron van persbureau Reuters valt wel op te maken dat hij op zoek is naar dat compromis. De twee zouden het erover eens zijn dat de NAVO-bondgenoten hun defensie in het Noordpoolgebied moeten versterken en dat "alle bondgenoten daarin een rol hebben".

Frederiksen verzekerde zich twee dagen geleden al van de steun van Noorwegen, Zweden en Finland. Ze had de regeringsleiders bij haar thuis uitgenodigd, in Kopenhagen.