17-jarige jongen slaat agent op hoofd met hamer na winkeloverval Zaandam

In Zaandam heeft een 17-jarige jongen een agent op het hoofd geslagen met een hamer. De verdachte was op de vlucht nadat hij met een 13-jarige jongen een overval had gepleegd op een elektronicawinkel, meldt de politie. De agent kreeg medische hulp, maar hoefde niet in het ziekenhuis te worden opgenomen.

Het incident gebeurde rond 14.00 uur in een winkel aan de Gedempte Gracht in de Noord-Hollandse plaats. De jongen van 17 uit Zaandam en zijn jonge handlanger uit Amsterdam sloegen vitrines stuk met een hamer en gingen ervandoor met meerdere telefoons.

Politie in burger

In de buurt waren politieagenten in burger met een oefening bezig toen zij de gemaskerde verdachten zagen rennen. Een agent zette te voet de achtervolging in en wist de oudste verdachte in te halen.

De jongen verzette zich hevig en sloeg de agent meermaals met een hamer op het hoofd. Ondanks het geweld wist de agent de verdachte vast te houden totdat hij hulp kreeg van zijn collega's. De andere jongen werd door omstanders aangehouden en overgedragen aan de politie.

De twee verdachten zitten vast op het politiebureau en de gestolen telefoons zijn teruggegeven aan de winkel.