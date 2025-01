Ricardo beklimt als eerste Nederlander zeven hoogste vulkaantoppen: 'Gelukkigste man'

"Het weer was bijna aangenaam, dat is op Antarctica als het -35 graden is met weinig wind." De groep bereikte na zesenhalf uur klimmen de top. De Zeeuw kan zijn overwinning dan nog niet vieren. "Je kunt wel euforisch zijn op de top, maar eigenlijk ben je pas halverwege."

Heelhuids, met bevroren snor

Op de terugweg sloeg het weer in de laatste drie uur toch nog om. Het begon flink te waaien, wat bij de barre temperaturen snel kan zorgen voor bevriezing van de vingers, ogen, wangen en voeten. "Gelukkig kwam ik alleen met een bevroren baard en snor terug in het kamp." Pas toen hij weer op het vaste land in Chili aankwam, besefte hij wat hij had bereikt.

"Als ik video's terugkijk van het moment op de top, besef je hoe weinig mensen zoiets hebben meegemaakt", zegt Kaljouw. Hij is de eerste uit de Benelux die de zeven hoogste vulkanen op alle continenten heeft beklommen en tevens de vijftigste in de wereld. Ook is hij een van de slechts honderd mensen die Mount Sidley beklommen.

Een expeditie die eigenlijk vijf dagen zou duren, liep door alle obstakels uit op twee weken. Na zoveel dagen zonder contact, is de familie van Kaljouw opgelucht. Niet alleen omdat hij heelhuids is teruggekeerd, maar ook omdat zijn droom in vervulling is gegaan.

Drijvende kracht

"Mijn vrouw is mijn steunpilaar", zegt hij vol trots. Zijn vrouw deelt zijn passie voor het beklimmen van hoge vulkaantoppen niet, maar is de drijvende kracht achter zijn avonturen. "Zij zei tegen mij: 'Je bent goed in het klimmen en het is je passie, je moet hier iets mee doen'." Niet elke vrouw zou haar man op die manier onvoorwaardelijk steunen, zegt de Zeeuw, voornamelijk vanwege het gevaar. "Ik vertel haar na elke expeditie hoe belangrijk zij voor mij is."

Wat er nu nog op de planning staat voor de avonturier? "Vooral genieten van deze overwinning." Maar moe van het klimmen is hij zeker niet. "Er is nog zoveel moois te zien in de wereld. Misschien volgt er een klimreeks van de meest afgelegen vulkanen ter wereld."