Coalitie verdeeld over hogere NAVO-norm: PVV en BBB tegen

"Dit is een soort openingsbod vanuit Trump", zegt VVD-leider Dilan Yesilgöz. Ze begrijpt de wens van Rutte en Trump voor een hogere NAVO-norm, maar wil niet zeggen hoe hoog de norm moet worden.

"We moeten echt waakzaam zijn op onze vrijheid en veiligheid", aldus Yesilgöz. "Dat is niet vanzelfsprekend, en dat betekent investeren in defensie. Per definitie. Blijft het bij 2 procent? Ik denk het niet, dus we zullen in de toekomst meer moeten investeren."

Niet enthousiast

Met die houding staat de VVD vooralsnog alleen in de coalitie. Coalitiepartner NSC is niet enthousiast over een hogere norm. "Zo ver zijn we nog niet", zegt waarnemend NSC-fractieleider Nicolien van Vroonhoven. "Zo'n discussie moeten we heel voorzichtig voeren."

Het kabinet liet de afgelopen weken doorschemeren juist wél te voelen voor een hogere NAVO-norm. Zo zei minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken dat 'er meer nodig zal zijn'.

De verwachting is dat een nieuwe NAVO-norm hoog op de agenda zal staan bij de NAVO-top die in juni wordt gehouden in Den Haag. Ook in aanloop naar de Voorjaarsnota wordt binnen het kabinet gesproken over extra geld voor defensie.