Verdachten kunstroof komen uit Noord-Holland, directeur Roemeens museum ontslagen

Meerdere verdachten van de kunstroof in het Drents Museum komen uit Noord-Holland. Dat blijkt volgens de politie uit onderzoek.

Sinds de roof in de nacht van vrijdag op zaterdag is onderzoek gedaan in onder meer Alkmaar, Witmarsum, Groningen, Assen en Rolde. Dat heeft volgens de politie geleid tot "interessante sporen".

Meerdere van die aanknopingspunten liggen in Noord-Holland, zegt de politie. Zo werd een van de vluchtauto's gestolen in Alkmaar.

Helm van Cotofenesti

Bij de diefstal in Assen werden vier kunstschatten uit Roemenië gestolen, waaronder de iconische helm van Cotofenesti. De stukken waren in bruikleen van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest. Op bewakingsbeelden was te zien dat de daders onder meer een deur openbraken om binnen te komen.

In een uitzending van Opsporing Verzocht vroeg de politie aandacht voor goederen die de daders mogelijk hebben gedumpt na de inbraak. Het gaat bijvoorbeeld om gereedschap en kleding. Gisteren werd in het water bij het museum al een voorhamer gevonden.

Roemeense museumdirecteur ontslagen

In Roemenië is onthutst gereageerd op de roof. Premier Ciolacu zei vandaag dat hij onderzoekt of hij in Nederland een schadevergoeding kan eisen, omdat de beveiliging van de kunstobjecten gebrekkig zou zijn geweest.

Verder heeft de minister van Cultuur bekendgemaakt dat ze de directeur van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest ontslaat vanwege de kwestie. Door de kunstschatten uit te lenen aan het Drents Museum heeft de directeur volgens haar verzuimd het nationale erfgoed adequaat te beschermen.

Eerder op de dag, nog voor zijn ontslag, reageerde de museumdirecteur geëmotioneerd op de zaak: