Politie: verdachten kunstroof komen uit Noord-Holland

Meerdere verdachten van de kunstroof in het Drents Museum komen uit Noord-Holland. Dat blijkt volgens de politie uit onderzoek.

Sinds de roof in de nacht van vrijdag op zaterdag is onderzoek gedaan in onder meer Alkmaar, Witmarsum, Groningen, Assen en Rolde. Dat heeft volgens de politie geleid tot "interessante sporen". Meerdere van die aanknopingspunten liggen in Noord-Holland, zegt de politie. Details daarover zijn niet bekendgemaakt.

Bij de diefstal werden vier kunstschatten uit Roemenië gestolen, waaronder de iconische helm van Cotofenesti. De stukken waren in bruikleen van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest.

Later meer