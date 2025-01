Boete voor vrienden van Belgische oud-minister die tegen politiebus plasten

Twee vrienden van de Belgische oud-minister van Justitie Van Quickenborne moeten een boete betalen voor het plassen tegen een politiebusje na een verjaardagsfeestje bij de oud-minister thuis.

Het busje stond in 2023 ter afschrikking voor zijn huis, omdat hij bedreigd werd vanuit het drugsmilieu. Er zaten geen agenten in, maar die keken wel mee via een bewakingscamera die bij het huis was geplaatst.

Van Quickenborne kwam zelf ook in beeld, maar ging vrijuit omdat er geen bewijs tegen hem was. De beelden wekken de indruk dat hij in kennelijke staat van dronkenschap verkeerde en op de openbare weg een "plasbeweging" maakte. Een vriend die erbij was heeft dat ontkend. Hij zou tegen de politie hebben gezegd dat de oud-minister "luchtgitaar speelde".