Goedgehumeurde Slot vindt B-elftal Liverpool ook 'heel goed' en zou best wat meer haar willen

Liverpool is al zeker van een plek in de volgende ronde van de Champions League, dus kan Slot het zich veroorloven om een aantal topspelers rust te geven. Oranje-internationals Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch bleven achter in Liverpool, net als topscorer Mohamed Salah en keeper Alisson Becker.

"Zij zijn morgen vrij. Als het even mogelijk is, proberen we ze drie dagen voor een wedstrijd een dag vrij te geven, en zaterdag spelen we tegen Bournemouth."

Toch, benadrukt Slot, is er geen sprake van onderschatting van tegenstander PSV. "Ik vind dat we nog steeds met een heel goed team staan. Ik moet alleen keuzes maken voor de korte én de lange termijn."

Niet heel blij met nieuwe format

Over het nieuwe Champions League-format is Slot nog niet helemaal te spreken. "Als je mij dit als trainer van Feyenoord zou vragen dan zou ik zeggen: het is een hele vooruitgang. Maar als trainer van Liverpool weet ik niet of ik volgend jaar weer mijn beste team ga opstellen in de eerste zeven wedstrijden."

"Als wij eerste worden en ik zie wie er nu op plek vijftien tot en met achttien staan...", vervolgt Slot. "Dan kunnen we tegen Bayern München, Real Madrid, Juventus of Celtic spelen. Ik weet nou niet of dat zo'n voordeel is."