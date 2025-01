Groningen en Heracles komen in resterende 21 minuten niet tot scoren; 1-1 wordt einduitslag

Met ruim een maand vertraging mogen Heracles Almelo en FC Groningen een punt bijschrijven in de eredivisie. In het restant van het eerder gestaakte duel werd er niet meer gescoord: het bleef 1-1.

Dinsdagavond moesten de laatste 11 minuten en 45 seconden (en de negen minuten blessuretijd) van het duel afgewerkt worden. In december werd de wedstrijd gestaakt toen er een supporter van Groningen uit het uitvak naar beneden viel, waarna er onrust ontstond tussen de aanhang van beide clubs.

Zonder uitsupporters was het aan Groningen om met tien man een 1-1 stand over de streep te trekken, aangezien Marco Rente twee gele kaarten kreeg in het eerste deel van de wedstrijd. Heracles werd, ondanks de korte speeltijd, toch nog aangemoedigd door zo'n 5.000 toeschouwers.