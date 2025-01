Macron kondigt grote verbouwingen in Louvre aan, Mona Lisa krijgt eigen zaal

Die mankementen zijn niet alleen gevaarlijk voor het gebouw en voor de bezoekers, maar ook voor de schilderijen en beeldhouwwerken, schreef Des Cars in haar brandbrief. Kortom: de kunst loopt gevaar. Afgelopen maand moesten in een zaal kunstwerken worden weggehaald vanwege lekkages. Ruim een jaar geleden werd een complete tentoonstelling geannuleerd omdat een waterleiding was gesprongen.

Enorme toestroom

De aangekondigde renovatie moet een oplossing bieden voor deze problemen, maar details daarover gaf Macron niet. Zijn aankondigingen richten zich vooral op een ander probleem: de enorme toestroom van bezoekers. De laatste grote renovaties dateren uit de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Toen kwamen er zo'n 4 miljoen bezoekers per jaar. Nu zijn dat er twee keer zo veel.

"Het is niet makkelijk en het kost veel tijd om bij de kunstwerken in de buurt te komen", aldus de directrice. Zo staan er elke dag lange rijen en massa's mensen voor de Mona Lisa, een van de pronkstukken van het museum. De NOS zag hoe een bezoekster in een rolstoel noodgedwongen aan de zijkant van de zaal moest blijven en de Mona Lisa zittend in haar rolstoel niet kon zien.

Het beroemde doek van Da Vinci krijgt de komende jaren daarom een eigen, ruimere zaal.