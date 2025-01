Zonder Russisch gas wordt Transnistrië gedwongen samen te werken met Moldavië

Drie grote, rood-witte schoorstenen doemen op in de verte. Alleen uit de middelste komt nog rook. Het is dé energiecentrale van Transnistrië, de zelfverklaarde pro-Russische republiek in het oosten van Moldavië. De rook is van de steenkoolreserves die opgemaakt worden om nog wat stroom op te wekken.

Want sinds begin dit jaar is de regio afgesloten van Russisch gas, wat in heel Moldavië een gascrisis heeft veroorzaakt. Tienduizenden huishoudens in Transnistrië zitten zonder verwarming en grote delen van de dag zonder stroom. In de rest van Moldavië zijn de energieprijzen verdubbeld.

Bovendien zijn er zorgen dat er een humanitaire crisis uitbreekt als straks ook de stroom wegvalt in Transnistrië. De tijd dringt, en ondanks het bondgenootschap met Rusland moet de republiek nu overwegen hulp te accepteren van de EU en Moldavië.

Gratis gas

Transnistrië is een gebied zo groot als de provincie Noord-Holland en een Russische pion op het geopolitieke schaakbord. De zelfverklaarde republiek ligt tussen Oekraïne en de rest van Moldavië - allebei landen die juist een pro-Europese koers verkozen hebben. Transnistrië huisvest een paar duizend Russische militairen en is de afgelopen tientallen jaren met feitelijk gratis gas uit Rusland overeind gehouden.

"Het is zwaar nu, maar we houden het vol", zegt de gepensioneerde Vasya. Met de fiets in de hand wandelt hij over een zandweggetje in een dorpje vlakbij de centrale. Zoals veel mensen in de kleine dorpjes komt hij de winter door met zijn houtkachel. "Het is allemaal de schuld van Zelensky."

Vanwege de oorlog besloot Kyiv vanaf dit jaar geen Russisch gas meer door te laten over eigen grondgebied, wat ook in landen als Slowakije en Hongarije gevoeld wordt. Er zijn andere routes om het gas in Transnistrië te krijgen. Maar Rusland greep het moment aan om geld te eisen van Moldavië voor wat Moskou ziet als niet-betaalde gasleveringen aan Transnistrië. Iets wat Moldavië tegenspreekt.