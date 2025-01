Ruim 40 jaar geschiedenis van De Dijk voor iedereen toegankelijk

De leden van De Dijk hebben tussen de oprichting van de band in 1981 en hun afscheid in 2022 veel foto's, gouden platen, prijzen en fanmail verzameld. Dat hele archief wordt nu opgeslagen in het Stadsarchief Amsterdam. "Dat zijn allemaal werkstukken van dierbare fans. Die pleur je niet zomaar in de sloot", zegt zanger Huub van der Lubbe tegen AT5.

De Dijk, vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk, scoorde grote hits met Dansen op de vulkaan, Als ze er niet is en Mag het licht uit. In 2022 gaf de band als onderdeel van het afscheid nog vijf uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. De band stopte definitief na twee concerten in Paradiso. De poster van die afscheidsconcerten en het affiche van hun allereerste optreden in 1981 hingen tot vandaag nog in het boekingskantoor van de band aan het Singel.

Zanger Huub van der Lubbe, bassist Hans van der Lubbe en drummer Antonie Broek hebben bij het kantoor de vrachtwagen opgewacht die alle dozen vol popgeschiedenis heeft opgehaald. Alles is verhuisd naar de depots aan van het stadsarchief.

Alles bewaard

Huub van der Lubbe: "Vanaf het begin heb ik krantenknipseltjes, recensies, besprekingen, interviews en dat soort dingen allemaal bewaard en in mappen gedaan. In een doos onder een bureau. Eind van het jaar was die doos vol, ging er een deksel op, schreef ik er 1982 op en dan kwam de volgende doos. Dat heb ik toch wel volgehouden die 41 jaar. Maar waar laat je dat, hè? Het was de vrouw van Antonie Broek die zei: 'Niets mag weg. Dit is allemaal cultureel erfgoed'."

Migiza Victoriashoop, hoofd van de afdeling collecties van het Stadsarchief, is heel blij met de nieuwe aanwinst uit de Nederlandse popgeschiedenis. "Natuurlijk vanwege de faam van de band, maar ook omdat het echt een mooie toevoeging is aan onze collectie."

De bandleden hadden ook nog veel herinneringen thuis liggen. "Bij mij in de kast staan ook nog een heleboel verhuisdozen. Ik moet dat allemaal nog uitzoeken. Alle T-shirts die ooit zijn gemaakt, alle teksten die Huub altijd uitdeelde. Ik weet niet of ik dat allemaal ga bewaren, maar ik moet dat allemaal nog doen", zegt Hans van der Lubbe.

3 consumpties

Fans kunnen binnenkort onder meer het contract bewonderen van het allereerste optreden van De Dijk. De bandleden kregen 150 gulden en drie consumpties.

Van der Lubbe heeft veel van het materiaal dat hij nog thuis had staan overgebracht naar het boekingskantoor. "Met het idee dat het naar het Stadsarchief zou gaan, ben ik het allemaal nog een keertje doorgegaan. Ik was hier eergisteren nog. Toen pakte ik zo'n map en daar zaten een heleboel handgeschreven - ik denk originele - teksten in. En die vind ik eigenlijk toch wel leuk om zelf te houden. Ik weet niet waarom."

De voormalig bandleden hebben zelf hun dozen met herinneringen naar binnen gedragen bij het Stadsarchief. Huub van der Lubbe: "Het is niet weg. Er zijn nu andere mensen die er zorg voor gaan dragen. En dat is een fijn idee."