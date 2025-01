Sierra Leone: 'Nog geen contact met Nederland over Jos L.'

Het West-Afrikaanse land is nu zelf een onderzoek begonnen naar de mogelijke aanwezigheid van Jos L. "Niemand heeft ons iets verteld. Daarom doen we nu zelf onderzoek. We hebben de Nederlandse regering, Interpol en iedereen die in deze kwestie is geïnteresseerd uitgenodigd om te laten zien dat we willen samenwerken en feiten vaststellen. Dat is wat we kunnen doen en willen doen."

L. is mogelijk ook nog bij andere criminele zaken betrokken. Het OM noemt de verdwijning van Naima Jillal in 2019 als een van die zaken. Zij was actief in de drugshandel. Op een telefoon die in Dubai werd gevonden bij de arrestatie van Ridouan Taghi zijn foto's gevonden van een naakte gemartelde vrouw van wie wordt gedacht dat het gaat om Naima Jillal.

'Internationaal recht volgen'

Als Nederland vraagt om uitlevering van Jos L. zal Sierra Leone de wet volgen, zegt de minister van Informatie. "We zullen het internationale recht volgen", zegt hij. "We hebben een uitleveringsverdrag uit 1974. Als blijkt dat hier iemand is die aan die drempel voor uitlevering voldoet, zullen we dat verzoek behandelen zoals we elk uitleveringsverzoek behandelen. Omdat we een land zijn dat zich aan de wet houdt."