Franse justitie start onderzoek naar witwassen bij cryptoplatform Binance

Frankrijk begint een gerechtelijk onderzoek naar witwassen en belastingfraude bij cryptoplatform Binance. Ook witwassen in verband met drugshandel wordt onderzocht. De overtredingen zouden zijn begaan in Frankrijk, maar ook in andere Europese landen, tussen 2019 en 2024.

Volgens de Franse justitie heeft het platform gehandeld zonder de nodige goedkeuringen en heeft het niet voldaan aan zijn plicht om de identiteit van klanten en eventueel verdachte transacties goed te monitoren. Daardoor heeft het bedrijf "waarschijnlijk meegewerkt aan het witwassen van bedragen afkomstig uit drugshandel en belastingfraude".

Het vooronderzoek startte in 2022, nadat gebruikers van het platform klaagden dat ze geld hadden verloren omdat het bedrijf hen verkeerd had geïnformeerd. Binance zou mensen hebben benaderd met reclame via influencers en advertenties op sociale media op een manier die in strijd is met de wet.

"Binance ontkent de beschuldigingen met klem en zal elke aanklacht fel bestrijden", aldus een woordvoerder van Binance tegen persbureau Reuters. Het zou volgens het bedrijf om een zaak gaan die al jaren oud is. Volgens de woordvoerder van Binance heeft het bedrijf intussen vooruitgang geboekt in het bestrijden van witwaspraktijken.

Vier maanden cel

Het is niet voor het eerst dat de rechterlijke macht zijn pijlen op Binance richt. In de Verenigde Staten werd het bedrijf na jarenlang onderzoek beschuldigd van allerlei overtredingen, waaronder ongeregistreerde effectenhandel. Volgens de aanklagers hanteerde het platform "een werkwijze die criminelen verwelkomde", en liet het na om tienduizenden verdachte transacties met terroristische groeperingen te melden. Binance-oprichter en voormalig ceo Changpeng Zhao trof een schikking en moest vier maanden de cel in en een schadevergoeding van 4,3 miljard dollar betalen.

In Nederland stopte het bedrijf alle activiteiten in juli 2023 nadat De Nederlandsche Bank (DNB) hen een miljoenenboete had opgelegd, omdat ze zonder vergunning cryptodiensten aanboden. Daarmee onttrok Binance zich volgens DNB aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Behalve in Frankrijk lopen er in nog meer landen onderzoeken naar het grootste cryptoplatform ter wereld. Binance is gevestigd op de Kaaimaneilanden.