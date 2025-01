Slot geeft Van Dijk en Gravenberch rust voor duel met PSV, ook Salah en Alisson blijven thuis

Arne Slot geeft aanvoerder Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch woensdagavond rust voor het duel van Liverpool in de Champions League met PSV. Oud PSV-er Cody Gakpo is in Eindhoven wel van de partij.

Ook Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Ibrahima Konaté, Luis Díaz en Dominik Szoboszlai ontbreken op de lijst met namen van Liverpool. De koploper in de Premier League speelt zaterdag bij Bournemouth.

Al zeker

Liverpool is na zeven van de acht speelronden in het hoofdtoernooi al zeker van een plek in de achtste finales. Slot kan daardoor spelers extra rust geven in deze drukke periode.