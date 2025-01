Strafonderzoek naar premier Meloni vanwege vrijlating Libiër

Italië-correspondent Heleen D'Haens:

"Door dit nieuws in een filmpje op sociale media zelf naar buiten te brengen, neemt Meloni de vlucht naar voren. Het past in haar strategie om voortdurend de confrontatie op te zoeken met de rechterlijke macht, die volgens haar te links is en politiek gemotiveerde beslissingen neemt. Zo is de premier ook zeer verbolgen over het feit dat door een beslissing van de rechtbank van Rome de migrantencentra in Albanië lange tijd ongebruikt zijn gebleven.

Over deze zaak insinueert Meloni dat een links parlementslid aangifte tegen haar heeft gedaan in een poging haar te intimideren. Ze trekt ook het gezag in twijfel van de hoogste aanklager van het land, Francesco Lo Voi, door naar hem te verwijzen als "diegene van het mislukte proces tegen Matteo Salvini".

Door de magistratuur in diskrediet te brengen en zichzelf voor te stellen als een sterke premier, probeert Meloni deze aanklacht politiek in haar voordeel te gebruiken."