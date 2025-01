Guardiola kent Noa Lang nog en staat op rand van uitschakeling: 'Verliezen is klaar'

Manchester City staat op de rand van de uitschakeling in de Champions League, het toernooi dat de club in 2023 nog wist te winnen. Alleen een overwinning op Club Brugge woensdagavond kan het team van Pep Guardiola nog naar de volgende ronde brengen.

Enkele maanden geleden was dat een koud kunstje geweest voor Manchester City, de supermacht in het voetbal die vrijwel onverslaanbaar werd geacht. Maar de machine hapert al enkele maanden, dus is een overwinning op Brugge geen vanzelfsprekendheid.

"Ik zie het niet als een probleem, eerder als een kans. Het is een uitdaging die we aangaan", zei Guardiola op de persconferentie een dag voor de wedstrijd. "We begrijpen wat er op het spel staat. Als we verliezen, is het voorbij."