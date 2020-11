Nederlandse sekteleider opgepakt net over de grens in Duitsland

Een 57-jarige Nederlandse sekteleider is opgepakt in het Duitse Wesel, net over de grens bij Nijmegen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De man wordt beschuldigd van verkrachting en vrijheidsberoving van leden van een door hem opgerichte gemeenschap, melden verschillende Duitse media.

De Nederlander is "spiritueel leider" van het zogenoemde Balance Recovery Life Center. Hij zou zeker 10 slachtoffers hebben gemaakt, waarvan het jongste slachtoffer 16 jaar oud is.

Volgens het Duitse Bild heet de man die nu terechtstaat voor de Duitse rechtbank in Duisburg Wilri W. Hij zou een Nederlands paspoort hebben, maar in Duitsland zijn opgegroeid. Bild beschrijft allerlei gruwelijke details, waaronder lichamelijke mishandeling en verkrachting.

Gruwelhuis

De Duitse website T-online omschrijft het als 'het gruwelhuis van de sektegoeroe van Wesel'. Volgens de website zit W. al sinds augustus in hechtenis en wordt hij beschuldigd van 38 zaken waaronder 20 gevallen van lichamelijke mishandeling, vrijheidsberoving, drie aanrandingen en vijf verkrachtingen.

Het AD heeft de rechtbank in Duisburg gesproken en meldt dat W. de strafbare feiten zou hebben begaan tussen januari 2016 en juli van dit jaar en dat onduidelijk is of de slachtoffers Nederlands of Duits zijn. Ook zegt de woordvoerder van de rechtbank dat W. slachtoffers zou hebben gedwongen tot seksuele handelingen bij elkaar en bij hemzelf. Als slachtoffers niet gehoorzaamden, zou W. ze hebben vernederd door over hen heen te plassen en ze hun eigen bloed van de grond of muur te laten likken.

Tweede zaak in korte tijd

Een maand geleden werd er ook al een 58-jarige Nederlander aangehouden bij de ontruiming van een sekte in een voormalig klooster in de Duitse stad Goch. Volgens de politie noemen deze mensen zich de Orde der Transformanten. De aangehouden Nederlander wordt verdacht van seksueel misbruik van kinderen en verkrachting.