Onderzoeksjury bevestigt na zeven jaar: fataal helikoptercrash Leicester City-eigenaar was ongeluk

De helikoptercrash waarbij Leicester City-eigenaar Khun Vichai Srivaddhanaprabha om het leven kwam, was een ongeluk. Dat concludeert een jury die onderzoek deed naar het incident. In 2018 stortte de helikopter in de buurt van het stadion in Leicester neer. De eigenaar van de club die in 2016 verrassend kampioen werd, was één van de slachtoffers.

De helikopter steeg op vanaf het veld van de club, begon te spinnen en stortte neer op een parkeerterrein naast het King Power-stadion. Daarop vloog de heli in brand. Niemand overleefde het ongeluk.

De onderzoeksjury concludeerde dat ze de bevindingen van de Britse overheidsorganisatie voor luchtvaartongevallen AAIB dat de crash een ongeluk was, klopte.